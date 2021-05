Una mujer mató a tiros a su ex novio frente a una tienda de batidos de Hialeah. Según la policía, el hombre no portaba armas.

Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: Crystal Junco se topó con su ex novio a la salida de una tienda de Hialeah que vende batidos. Momentos después, le disparó hasta matarlo. Él estaba desarmado y parecía que solo tenía en la mano su teléfono móvil y un vaso.

El argumento de Junco: él se llevó la mano a la cintura y ella pensó que podría estar buscando un arma, según un reporte policial.

La policía de Hialeah no dio crédito a la afirmación de Junco de defensa propia, y arrestó a la mujer de 22 años a primera hora del martes con cargos de asesinato en segundo grado y de llevar un arma oculta. Ahora está detenida en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Según El Nuevo Herald, el nombre de la víctima no estaba disponible el martes.

El tiroteo en Hialeah ocurrió el lunes por la tarde a las 3:43 p.m. fuera de El Mejor Batido de Hialeah, 360 W. 29th St. Junco no huyó, y fue encontrada en la escena cuando llegó la policía.

Según el informe de la detención, Junco se encontró con su ex novio y ambos se enzarzaron en una discusión. Ella afirmó que durante la discusión, él hizo una “acción evidente/furtiva hacia su cintura, haciéndole creer que estaba buscando un arma de fuego”.

Pero la videovigilancia de un negocio cercano no le mostró haciendo ningún movimiento. Más bien, el víieo muestra que ella sacó una pistola del interior de su bolso de color canela y disparó al hombre. Disparó otra vez mientras el hombre –que llevaba una camiseta de los Lakers y unos pantalones cortos– yacía en el suelo, con el vaso a un lado y un batido de color mango derramado por el suelo.

Un “testigo independiente” también vio el tiroteo. Dijo que “la conversación no parecía ser de naturaleza agresiva” y no vio al hombre “hacer ningún movimiento abierto y/o furtivo hacia la víctima en ningún momento”, según el reporte.

Crystal Junco, de 22 años, fue acusada el martes de asesinato en segundo grado.