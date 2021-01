El miércoles 20 de enero Kamala Harris se convirtió en la primera vicepresidenta de EE.UU. pero lo que pocos conocen es la auténtica historia de amor que protagoniza junto a su esposo, Douglas Emhoff.

El amor surgió cuando ambos ya habían pasado los cuarenta años. Ella era una profesional dedicada a su trabajo en un importante cargo en la Administración. Él, un exitoso abogado de la Costa Oeste de Estados Unidos, divorciado y con dos hijos.

Lo que nunca se imaginaron es que una amiga de Harris serviría de cupido y que todo saldría bien. “He conocido a un hombre que creo que va a gustarte” dijo en aquella ocasión.

Luego de una primera cita Emhoff le envió un correo electrónico con la planificación completa de su año. “Me gustas de verdad y me gustaría intentarlo”, le propuso.

I am honored to be the first male spouse of an American President or Vice President. But I'll always remember generations of women have served in this role before me—often without much accolade or acknowledgment. It’s their legacy of progress I will build on as Second Gentleman.

— Douglas Emhoff (@SecondGentleman) January 21, 2021