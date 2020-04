Médicos en China extraen hueso de pollo de los pulmones de una mujer después de 14 años

Los médicos en China han logrado extraer un hueso de pollo del pulmón de una mujer, 14 años después de que ella se lo tragó sin saberlo.

La joven de 22 años, que no ha sido nombrada, había sufrido una tos persistente después de un ataque de tos grave inicial cuando tenía siete u ocho años.

Se sometió a exploraciones hospitalarias para tratar de determinar la causa del ataque de tos, pero los médicos en ese momento no vieron anomalías.

La joven seguía afectada por la tos y los problemas respiratorios y fue diagnosticada erróneamente repetidamente con bronquiectasias, una afección caracterizada por toses con alto contenido de moco debido a las vías respiratorias dañadas.

La estudiante universitaria recientemente decidió operarse ya que padece hiperhidrosis, o sudoración excesiva, pero antes de hacerlo, primero quería resolver sus dificultades respiratorias.

al realizarse unas tomografías computarizadas se reveló que había un cuerpo extraño en la base de su pulmón derecho, por lo que el cirujano Yang Ming realizó una broncoscopia, en donde finalmente pudieron extraerle un pequeño fragmento de hueso que presuntamente pertenecía a un pollo o un pato.

