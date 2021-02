En medio de los conflictos por su separación del palacio de Buckingham, Harry y Meghan dieron una noticia bomba y es que están a la espera de su segundo hijo.

La noticia la dio a conocer un miembro de la familia, este domingo en medio de la celebración del Día de San Valentín.

“Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor”, dijo el vocero. “El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo”, dijo el representante.

Esto borrará por completo el triste momento que vivió Meghan, en noviembre cuando dio a conocer que tuvo un aborto.

A partir de ese momento decidió dedicarse a Archie, su hijo mayor quien ya tiene 19 meses.

En diciembre los duques de Sussex publicaron una imagen de navidad, en la que aparecían los tres después de un largo tiempo en el anonimato.

Queen leads reaction to news Meghan Markle and Prince Harry are expecting their second child https://t.co/JZQZ0C7mhI

— World News (@worldnewstweet_) February 14, 2021