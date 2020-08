Este 3 de agosto Meghan Markle celebró su cumpleaños y a pesar de la mala relación con la familia real decidieron dedicarle un saludo amable, en el que al margen de la decisión tomada por ella y el príncipe Harry de abandonar su estatus como miembros de la corona, la mencionan como “la duquesa de Sussex”.

A través de las redes sociales oficiales de la familia real de Inglaterra, tanto la Reina Isabel, como el Príncipe Carlos, e incluso los Duques de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William, nombraron de nuevo a Meghan Markle, Duquesa de Sussex, al felicitarla por su cumpleaños.

Al parecer este día dejaron a un lado las asperezas y cada uno desde sus cuentas en redes sociales enviaron mensajes alusivos al cumpleaños 39 de la esposa del príncipe Harry.

“Deseando a la Duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños”, expresó la monarca, junto a una fotografía de ambas en Chester en el 2018.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020