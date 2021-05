El South Beach Wine and Food Festival se realizará hasta este domingo y este viernes se realizó uno de los eventos centrales del evento, la competentecia de hamburguesas Burguer Bash.

Más de 24 restaurantes de todo el condado compitieron con sus mejores hamburguesas por el título del premio Schweid and Sons Very Best Burger.

Estuvo bastante reñida la competencia de hamburguesas en el festival, según la reseña publicada por CBS Miami.

American Social se llevó a casa el premio a la mejor hamburguesa y KUSH se llevó el premio People’s Choice.

El otro ganador de la noche fue fue Pig Beach. El restaurante de barbacoa con sede en la ciudad de Nueva York ganó una verdadera Triple Corona de premios de hamburguesas por su hamburguesa de pechuga y costillas con tocino de cebolla a la plancha, queso americano amarillo, pepinillos picantes y salsa secreta en un rollo de papa de Martin.

La hamburguesa Pig Beach ganó el premio Heinz “Mejor vestido” tanto en la primera como en la segunda sesión. También fue nombrada la hamburguesa People’s Choice en la sesión dos. Si quieres probar la hamburguesa ganadora, Pig Beach planea abrir en Palm Beach en un futuro cercano. Ted’s Burgers ganó el premio Schweid Judges en la segunda sesión de Burger Bash.

Este evento también busca apoyar a los restaurantes locales que se han visto afectados por la pandemia. Detrás de todo el glamour y las cenas privadas que pueden venderse por hasta $ 500 la entrada, el festival ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores para ayudar a los restaurantes.

Bobby Flay, uno de los anfitriones del Wine and Food Festival y reconocido Chef Internacional dijo que esta era una de las actividades principales de todo el evento.

El festival de este año comenzó el jueves por la noche con una fiesta junto a la piscina en el hotel Fontainebleau organizada por Martha Stewart y una actuación sorpresa de The Chainsmokers.

El festival, que se extiende hasta el domingo, se pospuso durante varios meses debido al COVID-19 y ahora se encuentra bajo nuevas restricciones, incluida la mitad de la capacidad en los eventos de renombre. Normalmente se venderían 3.000 entradas para la popular cena de barbacoa y champán de Guy Fieri el sábado por la noche, pero ese número se redujo a la mitad.