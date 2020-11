Con el fin de ejercer su derecho al voto, la primera dama Melania Trump llegó este martes en la mañana a un lugar de votación en el condado de Palm Beach, según reportó miamimundo

La Primera Dama llega a su centro de votación en Palm Beach.

Los candidatos a la alcaldía del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y Esteban Bovo ya emitieron su voto en sus respectivos centros electorales. Levine Cava votó en Palmetto Bay, mientras Bovo lo hizo en Hialeah.

First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/NvzQCkhxlA pic.twitter.com/FZfgZZoXyz

— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 3, 2020