Con el financiar el avance de las mujeres, Melinda French Gates y Mackenzie Scott donaron 40 millones de dólares.

Las dos multimillonarias, que firmaron el Giving Pledge y prometieron regalar la mayor parte de su riqueza a lo largo de su vida, están dando el dinero a los ganadores del Desafío Equality Can’t Wait, organizado por la empresa de French Gates, Pivotal Ventures, reportó Entrepreneur.

Están recibiendo apoyo financiero de Scott y su esposo, Dan Jewett, junto con Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies.

In a powerful philanthropic pairing, Melinda French Gates and MacKenzie Scott have teamed up to direct $40 million to advancing the power and influence of American women over the next decade. https://t.co/g9aZHjBMS3

— CNN (@CNN) July 30, 2021