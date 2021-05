El mercado inmobiliario de los Estados Unidos se encuentran en una inestabilidad importante desde hace varios dias. Los precios no solo están aumentando en un ritmo más rápido al de otros años, las ventas totales se están desacelerando porque los constructores de viviendas simplemente no pueden construirlas.

El precio de venta medio aumentó un 20,1% a 372.400 dólares respecto al año anterior. Hubo 316.000 viviendas nuevas a la venta en abril, la mayor cantidad en un año. Al ritmo actual de ventas, se necesitarían 4,4 meses para agotar la oferta de viviendas nuevas, frente a los 4 meses de marzo. Según reseñó Bloomberg.

People who watch the housing market are seeing some wild stuff out there https://t.co/Vp0b71XdXh

El número de viviendas vendidas en abril y proyectos en espera del inicio de la construcción, es en parte de los retrasos, que aumentaron un 16,5% respecto al mes anterior a 325.000, el más alto desde 2006, según el publicado el martes. Los constructores se han visto limitados por los desafíos de la cadena de suministro y el aumento de los costos de los materiales en los últimos meses.

Here’s 1 view of the craziness hitting #apartments right now. Demand far exceeds supply. We’ve experienced 53 straight weeks w/ lead volumes up YoY… INCREDIBLE stretch, and leading to a very tight market with few vacancies – particularly in suburbs. #Housing #rentals pic.twitter.com/VLCu3HZ7xe

— Jay Parsons (@jayparsons) May 25, 2021