Miami-Dade sigue en miras a ser una de las primeras ciudades en utilizar criptomonedas en situaciones del día a día, es por esto que la junta de comisionados aprobó crear una mesa de trabajo para analizar el uso de las mismas en la ciudad.

El Grupo de trabajo sobre criptomonedas explorará la viabilidad de permitir que el condado de Miami-Dade acepte criptomonedas como forma de pago de impuestos, tarifas y servicios del condado y otras recomendaciones que puedan ser ventajosas para el condado de Miami-Dade.

Además, el grupo de trabajo explorará los beneficios para los residentes y empleados del condado de Miami-Dade.

La comisionada Danielle Cohen Higgins en una nota de prensa dio a conocer su posición positiva acerca de las criptomonedas y dijo: “South Miami-Dade es el lugar ideal y estamos abiertos a la innovación. Tenemos la oportunidad de liderar como el condado de las criptomonedas y explorar las políticas en esta industria emergente. Esta es una oportunidad importante para el futuro de South Dade, donde la mayor parte del crecimiento de nuestro condado ocurrirá en la próxima década”.

Today, we took a strong step towards progress & innovation for South Dade in @MiamiDadeCounty Today, my item creating a #Cryptocurrency Task Force passed at the @MiamiDadeBCC I thank my colleagues for their support. The future is here. My plan is to ensure that we are ready. pic.twitter.com/xc4eDvDFs1

— Commissioner Danielle Cohen Higgins (@CommishDCH) May 5, 2021