Tras la conquista de la Copa América con la selección de Argentina y mientras define su futuro en el Barcelona, Lionel Messi disfruta unas merecidas vacaciones en Miami junto a su familia. Allí, alquiló una casa en donde pasa las tardes junto a sus hijos y su esposa, Antonela Roccuzzo, aunque también aprovechan los días para recorrer las calles de la ciudad estadounidense. Justamente, este martes la pareja aprovechó para ir a una farmacia en donde aplican la vacuna del coronavirus.

Un grupo de paparazis pudo captar las imágenes del futbolista y su pareja en las instalaciones de la cadena Walgreens en donde muchas personas acuden diariamente para inocularse contra el covid-19. Según aclaró la agencia Grosby, en las fotografías se ve al futbolista salir de un cuarto en donde se aplican las inyecciones pero no hay precisiones sobre si fue vacunado. Una situación similar ocurrió con Roccuzzo, quien salió del lugar con una bandita roja en el hombro izquierdo que lógicamente despertó la curiosidad de sus fans, informó Infobae.

Messi opened up his Miami home to say hello to waiting fans 👏

(via @FCBW_A7)pic.twitter.com/8s4JRmgboH

— ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2021