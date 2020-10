Las autoridades del sur de la Florida están investigando la trágica muerte de Rubén Sanson, un mexicano de 52 años que murió baleado en un parque infantil de Homestead, en el condado de Miami-Dade.

Por redacción MiamiDiario

Los vecinos de la zona confirmaron a varios medios locales que la víctima fue baleada a plena luz del día, reportó La Opinión.

“Solamente oí que lo dispararon, pero no sé nada más. No conozco al tipo, pero pensaba que el parque era un lugar muy seguro”, decía una mujer que acude diariamente con su hijo.

Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de Sanson fue encontrado a la 1pm y, al poco tiempo, llegaron varios efectivos de policía que acordonaron el área y empezaron la investigación, que aún continúa en curso.

Sus familiares, que no tienen recursos económicos, están pidiendo ayuda a través de GoFundMe. “Rubén Sanson fue trágicamente asesinado el 25 de octubre de 2020, era esposo, padre, hermano, tío. No era su momento de irse pero, a veces, suceden cosas así in que podamos entender por que´, no es justo para ninguno de nosotros porque estaba lleno de vida”, dice el escrito publicano.

In Loving Memory Of Ruben Sanson https://t.co/PMvDjl9PVF

Anything helps, thank you 🤍🕊 — 🇲🇽 (@_isyad_) October 26, 2020

Sus amigos aseguran que el hombre “estaba lleno de vida” y lo recuerdan como una persona que animaba todos los eventos con su guitarra y sus canciones.

“Estamos pidiendo ayuda para recaudar lo que podamos para darle a mi padre su entierro, ya que esto fue tan inesperado, especialmente durante una pandemia. Cualquier cosa ayuda y estamos realmente agradecidos por lo que sea donado”, escribía su hija Daysi Sanson.

SEEKING INFORMATION: On 10/25/2020, Ruben Sanson was killed in the area of 19825 SW 376 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/jDMvOgQuoV — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) October 27, 2020

La policía está pidiendo la colaboración de la población. Si alguien tiene alguna pista sobre lo sucedido debe llamar al 305-471-8477.

