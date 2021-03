El jugador de los Miami Heat Meyer Leonard fue separado esta martes, del Miami Heat, por hacer comentarios antisemita durante un torneo de videojuegos.

Leonard estaba en el campeonato que fue transmitido vía online, y en plena acción lanzó un mensaje que no fue del agrado de su equipo, por lo que decidió suspenderlo.

“El Heat de Miami condena vehementemente el uso de cualquier lenguaje de intolerancia”, recalcó el equipo en un comunicado.

Además indicaron, que cooperarán con la NBA para hacer las investigaciones pertinentes del caso.

“Las palabras que utilizó Meyers Leonard estuvieron mal y no toleraremos lenguaje que incite al odio por parte de cualquiera que esté asociado a la franquicia. Escucharlo de un jugador del Heat de Miami es especialmente decepcionante e hiriente para todos los que trabajamos aquí, así como para Florida, el Heat de Miami y la comunidad de la NBA”.

Leonard se disculpó por lo sucedido

El pivot, de 29 años de edad se mostró apenado por lo sucedido y dijo que no sabía que esas palabras le traerían graves consecuencias.

Meyer dijo mientras jugaba el recocido juego Call Of Dury: ““¡P… cobarde! No me dispares, jodido ‘kike’ (palabra despectiva para referirse a la comunidad judía en los Estados Unidos)”.

La palabra “kike” es una derivación de kikel, la traducción judía de otra palabra: círculo, la cual es considerada como ofensiva.

Estas expresiones que inmediatamente llegaron a los oídos de los altos ejecutivos del Miami Heat, que inmediatamente reaccionaron con la suspensión.

“Mi ignorancia sobre la historia y lo ofensivo que es esto para la comunidad judía no es excusa y estuve mal”, dijo Leonard en un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meyers Leonard (@meyersleonard)



Además extendió sus disculpas al cuerpo gerencial del conjunto de la Florida, a sus familiares y demás miembros del cuerpo técnico.

“Me disculpo con el gerente general asociado Micky Arison y su familia, los jugadores, entrenadores y gerencia, así como con su familia y la comunidad judía”.

NBA también se pronunció

Pero esas palabras del jugador, que está en su novena campaña en el mejor baloncesto del mundo llegaron a las oficinas de la NBA quienes también mostraron su rechazo por lo sucedido.

“La NBA inequívocamente condena cualquier forma de lenguaje de intolerancia”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass.

En el 2020 Leonard también causó polémica, al no arrodillarse mientras se entonaba el himno, como lo hacían sus compañeros en protesta por el asesinato de George Floyd.

“Soy un ser humano compasivo y realmente amo a la gente”, dijo Leonard en una entrevista.

Al final la campaña 2021 de la NBA, el jugador será agente libre y esto podría interferir bien sea para renovar con los Miami Heat o jugar con otro equipo.