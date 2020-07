La psíquica cubana, Mhoni Vidente asegura que la”Virgen se aparecerá en cinco países”. La pregunta que nos hacemos ¿Buenas noticias?. La tarotista reveló detalles de los mensajes para Venezuela, Argentina, Colombia, México y España. ¡Te contamos!

Mhoni Vidente reveló que la Virgen se aperecerá en cinco naciones de habla hispana y su aparición indica buenas noticias para esos países y sus habitantes.

La mentalista cubana destacó que a partir del 13 de julio, en diversas partes del mundo se registrarán revelaciones divinas.

Esas apariciones significan grandes transformaciones para esos países. Además a partir de enero 2021 habrá un gran cambio en el planeta.

Cabe destacar que Mhoni Vidente volvió acertar con el caso de la actriz de ‘Glee’ Naya Rivera.

Según Mhoni Vidente este mes estará dominado por la carta de la templanza, que significa “una de las revelaciones de los 7 mensajes divinos, en donde la Virgen María tendrá una revelación en Argentina, Venezuela, Colombia, México y España, mismas que se presentarán 100 años después de su última aparición en Portugal”, destacó soycarmin.

Hoy cuando mi desesperación sea inmensa y casi no pueda respirar voy a mirar al cielo y pediré con toda mi Fe el milagro que tanto necesito. Hoy Dios me pondrá en mi camino las personas que necesito para ser feliz

— Mhoni Vidente (@mhonividente) July 14, 2020