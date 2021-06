Por lo general, esto brinda la mejor probabilidad de que llueva temprano en el día con intervalos más frecuentes al final del día. Esto es exactamente lo que se espera nuevamente para la ciudad, con las máximas estarán cerca del promedio, superando a mediados de los 80°F (26°C).

La brisa del este mantendrá un riesgo moderado de alto oleaje en las playas de nuestra zona y las embarcaciones pequeñas deben tener cuidado en las aguas del Atlántico.

Este patrón meteorológico continuará durante el fin de semana en Miami y el día más seco parece ser el domingo a esta hora. El tiempo seguirá siendo el mismo con la mejor probabilidad de que llueva temprano cada día. Los máximos empujarán a los 80°F (26°C).

Las posibilidades de lluvia pueden aumentar nuevamente la próxima semana.

Showers & storms on the radar will slow down search & rescue efforts in Surfside. The rain is moderate & steady around the area, but at least the lightning is well East (offshore). Rain also impacting Broward & the Florida Keys. @wsvn #surfsidecollapse pic.twitter.com/1I0gGTyOYR

