El Museo del Graffiti de Wynwood se ha asociado con el Confidante Hotel para ofrecer una exposición de arte única en su estilo.

El completo The Confidant Miami Beach celebró el lanzamiento del Museo del Graffiti Beachside, una residencia artística rotativa de nueve meses con artistas de graffiti locales.

Becca Tash, del Hotel Confidante, dijo que : “Estamos organizando una residencia artística local de nueve meses de duración. Desde hace tiempo hemos estado apoyando el arte local”.

Por su parte, Allison Freidin, cofundadora del Museo del Grafiti, expresó que “con la desaparición de muchas paredes en Wynwood, queríamos encontrar un nuevo lugar para que los artistas pudieran exponer sus obras”.

La colaboración se llama Museum of Graffiti Beachside… pero no siempre tendrá este aspecto.

Allison Freidin: “Cada tres meses, el Museum of Graffiti va a comisariar una nueva exposición de un artista local”.

Primero: Jel Martínez, de SoFlo. Su exposición, “Colaboración no intencionada”, se inspira en la eliminación de los grafitis.

Jel Martínez: “La ciudad retira una forma de arte, ¿verdad? No vuelven a retocarlo y siguen quitándolo hasta que no se puede ver. El arte empieza a filtrarse cuando el sol se come la pintura”.

En el hotel se exponen 18 pinturas, todas ellas con diferentes colores y técnicas para eliminar los grafitis.

Miami Beach se pinta de arte

El primer Museo de Graffiti del mundo llegó a Wynwood. El museo exhibe, educa y celebra a los miles de grafiteros que han transformado las paredes de nuestros espacios públicos en obras maestras vibrantes.

Tendrá la oportunidad de aprender cómo comenzó el movimiento de graffiti y cómo surgió para convertirse en la forma de arte de más rápido crecimiento de nuestro tiempo.

El museo tiene exposiciones interiores y exteriores. Las exposiciones interiores se componen de vibrantes pinturas, esculturas y dibujos del pasado. 50 años

Es de hacer notar que la exposición exterior consta de 12 murales alrededor de la propiedad. Nos enorgullecemos de ser muy, muy amigables con las fotos y un lugar de disfrute para visitantes de todas las edades.

El Museo del Grafiti queda junto a la playa y la entrada es libre. La exposición de Jel Martínez estará expuesta hasta el 15 de agosto.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Museum of Graffiti Beachside

The Confidante Miami Beach

4041 Collins Ave.

Miami Beach, FL 33140

833-816-4520

hyatt.com/es-US/hotel/florida/the-confidante-miami-beach/miaob/home/experiences?icamp=hp-feature-experiences