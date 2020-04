Miami Beach espera «posibles» pérdidas de 87 millones de dólares debido al covid-19

El gerente de la ciudad de Miami Beach, Jimmy Morales, ha presentado un plan preliminar para equilibrar el presupuesto de la ciudad tras el cierre del coronavirus. Además de esbozar los ahorros presupuestarios y los recortes propuestos, también nos da una visión de lo que la ciudad espera con respecto a los grandes eventos de este verano. Alerta de spoiler: No esperes nada.

En su memorándum al Comité de Finanzas que se reúne el viernes para escuchar los detalles, Morales reiteró que debido a los cierres de todos los negocios no esenciales y las instalaciones públicas, incluyendo hoteles y playas, habrá «impactos significativos en las finanzas de la Ciudad», con pérdidas de ingresos de aproximadamente 3,6 millones de dólares por semana.

En un escenario «probable» basado en una «expectativa de tres meses de muy baja actividad económica y tres meses de crecimiento lento», el impacto total en el presupuesto de la Ciudad se estima en 87 millones de dólares, con un rango de 65 millones de dólares (escenario «optimista») a 105 millones de dólares (escenario «conservador»). El presupuesto operativo general del año fiscal 2020 es de 669,3 millones de dólares

Morales recordó a los comisionados que la ciudad tiene «fuertes reservas que nos ayudarán a navegar esta crisis». Esas reservas incluyen 80,6 millones de dólares en reservas del Fondo General y 15,2 millones de dólares en el Fondo de Impuestos sobre los Recursos, que, señaló, constituyen «un nivel de reserva más alto que en la mayoría de las comunidades».

«La clave para crear planes para equilibrar el resto del presupuesto del año fiscal 2020 es (1) reducir agresivamente los costos tanto como sea posible para mitigar la pérdida de ingresos proyectada y (2) utilizar juiciosamente las reservas para compensar la diferencia», escribió. El año presupuestario del FY 2020 termina el 30 de septiembre.

Además de la congelación de las contrataciones y de los gastos no esenciales, se han cancelado todos los viajes relacionados con la ciudad, se han eliminado las horas extraordinarias para todos, excepto para los departamentos de policía y de bomberos, se han suspendido los servicios contractuales, y se han suspendido 32 empleados a tiempo completo, 208 a tiempo parcial y 64 empleados temporales. Además, el Administrador Municipal, el Fiscal Municipal y el Secretario Municipal se tomarán 10 días de permiso no remunerados, todos los miembros del equipo directivo se tomarán 5 días de permiso no remunerados y no habrá pago por méritos. No habrá COLAs este año para los empleados no clasificados. Morales añadió, «En un futuro muy cercano se llevarán a cabo reuniones con todos los sindicatos para discutir posibles concesiones».

Para equilibrar el presupuesto que incluye el Fondo General así como los fondos del impuesto sobre los centros turísticos y los fondos de estacionamiento, Morales propone que se mantengan los permisos de 275 puestos a tiempo parcial y 11 puestos temporales hasta el final del año fiscal, junto con una congelación continua de ciertos gastos como los viajes, la capacitación y las horas extraordinarias. También congelaría la contratación de 87 puestos vacantes a tiempo completo financiados por el Fondo General durante el resto del año fiscal.

No se incluyen en la congelación de puestos vacantes el Director de Desarrollo Económico y el Director de Turismo y Cultura, que no se han cubierto desde las renuncias a principios de este año.

«El Departamento de Desarrollo Económico será aún más crítico al salir de la pandemia», dijo el Gerente Asistente de la Ciudad Eric Carpenter a RE:MiamiBeach. «El equipo en el lugar ha estado haciendo un gran trabajo durante este difícil momento, pero se les asignó la tarea completa antes de que el Director se fuera y esta crisis golpeara. Siento fuertemente que necesitamos darle a este Departamento los recursos para ayudar a la comunidad de negocios a recuperarse y poner a la ciudad en una posición para responder a la nueva y diferente economía que sigue al Covid-19».

«Una vez que comencemos a normalizar, definitivamente buscaremos llenar el puesto de Director de Turismo y Cultura», dijo la Jefa de Gabinete de Morales, Marcia Monserrat. «Este puesto juega un papel integral con nuestros anclajes culturales, eventos especiales y hoteles, que serán una pieza importante de la recuperación de nuestra ciudad».

Para ver cómo es un período posterior a la cuarentena, la propuesta preliminar elimina el gasto en servicios policiales mejorados durante los períodos de gran impacto. La reducción de casi 1,7 millones de dólares «no supone ningún gasto en los períodos restantes de alto impacto de la policía para el año fiscal 2020, incluyendo el Día de la Recordación y el 4 de julio», según el gráfico que detalla los recortes propuestos. En una notación de partida que propone la eliminación del patrocinio de un evento de 100.000 dólares, el evento del 4 de julio aparece como «probable que se cancele». La semana pasada, los organizadores del National Salute to America’s Heroes Air & Sea Show anunciaron que se ha cancelado el evento anual del fin de semana del Memorial Day.

El presupuesto reducido también contempla la suspensión de las operaciones de los carros durante el resto del año fiscal. Si se reactivaran las operaciones de los tranvías «probablemente se necesitarían fondos adicionales», según el cuadro del presupuesto.

Otros recortes propuestos incluyen:

Eliminar los pagos restantes a la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami de aproximadamente 1,97 millones de dólares de los 7,127 millones presupuestados. La ciudad también intentará negociar la devolución de una parte de los fondos ya pagados en el año fiscal 2020.

Reducir la contribución de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Miami Beach (VCA) (1 millón de dólares), así como tratar de negociar la devolución de una parte de los fondos ya pagados en el año fiscal 2020.

Entre los patrocinios propuestos para la eliminación, el Ballet de la Ciudad de Miami (120.000 dólares) y el evento de la Federación Internacional de Tenis (100.000 dólares).

Los proyectos de capital aplazados y el uso de algunos fondos de reserva cerrarían el resto de la brecha.

«El uso propuesto de 8,6 millones de dólares de la Reserva del Fondo General preservaría aproximadamente el 90% de la reserva para la temporada de huracanes, proporcionaría flexibilidad para el proceso presupuestario del año fiscal 2021 y nos ayudaría a mantener nuestra calificación de bonos», escribió Morales. «El uso de 5 millones de dólares (un mes) de la Reserva del Impuesto sobre los Recursos dejaría 10,2 millones de dólares o dos meses de reservas, que es la mejor práctica mínima. Los niveles actuales de reserva se han ido acumulando con el tiempo, por lo que el uso de las reservas debe ser evaluado cuidadosamente ya que podría ser muy difícil aumentarlas a corto plazo. Por último, si las pérdidas de ingresos son peores de lo previsto, es posible que tengamos que utilizar más de las reservas de lo que prevemos en este momento».

«Estamos absolutamente comprometidos con el pago de la deuda de la Ciudad y otras obligaciones de los vendedores», enfatizó. «Como muchas ciudades del país, solicitaremos una inyección de fondos del gobierno estatal y federal para ayudar a compensar las pérdidas de ingresos que son críticas para proporcionar un servicio continuo durante este tiempo».

«Nuestro enfoque ha sido hacer lo que sea necesario para equilibrar nuestro presupuesto y no depender de la posibilidad de programas de ayuda federales o estatales», dice el memorándum. «Dicho esto, ciertamente solicitaremos una infusión de fondos del gobierno federal y estatal para ayudar a compensar las pérdidas de ingresos de COVID-19. Sin embargo, incluso si recibimos este tipo de fondos, es probable que el proceso pueda llevar mucho tiempo. También queremos dejar claro que hemos dado prioridad al cumplimiento de todas nuestras obligaciones de servicio de la deuda y de los proveedores en la creación de los planes de equilibrio presupuestario».

