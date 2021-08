La tragedia del Champlain Towers South, ocurrida el pasado 24 de junio en Surfside, Miami Beach, trajo como consecuencia que la ciudad fuese multada por no realizar los controles críticos de seguridad, en varios edificios que podrían tener la misma situación de lo ocurrido en la infraestructura que se derrumbó .

La ciudad recibió una multa de $1500 debido a que no realizó las inspecciones necesarias, antes que ocurriera la catástrofe.

“Las propiedades de la ciudad reciben el mismo tratamiento que las propiedades privadas”, dijo Melissa Berthier, vocera municipal.

