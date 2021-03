Con el fin de dispersar a una multitud que había rodeado a los agentes que realizaban un arresto, la policía de Miami Beach lanzó proyectiles de gas lacrimógeno a los manifestantes, reportó infobae.

Las autoridades esperaban un fin de semana activo de vacaciones de primavera (”Spring Break”)

Dos agentes resultaron lesionados la noche del viernes y tuvieron que ser hospitalizados, tuiteó el Departamento de Policía de Miami Beach.

En un comunicado, el departamento explicó que fueron dados de alta la mañana del sábado, pero seguían fuera de servicio a causa de sus lesiones

Several subjects have been detained. Two officers were injured and have been transported to the hospital. 2/2 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 13, 2021

Las fiestas y la llegada de turistas continuó sin problemas en la zona, mientras Florida reporta un promedio diario cercano a los 5.000 contagios de COVID-19.

James Harrison, de 19 años y originario de Brooklyn, fue arrestado bajo cargos de agredir a un policía, resistirse con violencia a un policía, incitar disturbios y alterar el orden público.

Happening Now: Police stop vehicle along Washington Avenue with a woman riding on top of car. Citations being issued. #DriveSafe — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 13, 2021

Harrison gritó obscenidades a los policías cuando intentaban dispersar a un grupo de más de 200 personas que bloqueaba el tránsito vehicular, fumaba marihuana y cargaba contenedores abiertos.

Así lo revela un informe policial difundido el sábado.

Harrison entonces empujó a un policía y la muchedumbre rondó a los agentes, que se vieron superados en cantidad en la intersección del corazón del popular distrito de clubes nocturnos y restaurantes de Miami Beach, indicó el reporte.

GUNS SEIZED: A Friday night traffic stop along Washington Avenue led to the arrest of 3 subjects and seizure of these firearms. #MBPDprotecting pic.twitter.com/WUuCOPIp2C — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 13, 2021

De acuerdo con el reporte, dos agentes dispararon proyectiles de gas lacrimógeno “debido a la grande, agresiva e indisciplinada muchedumbre y las amenazas inmediatas a la seguridad de la policía”

Un policía impactó con su cuerpo a Harrison después de que éste lo sostuviera por el cuello de su chaleco policial mientras el agente intentaba esposar al sospechoso, indicaron las autoridades.

La medida fue un intento de zafarse de Harrison, según el informe.

Una vez en el piso, Harrison comenzó a patalear y abrazar su cuerpo para evitar ser esposado, y un agente golpeó a Harrison en el pecho mientras otro lo sometió con una rodilla en su hombro, según el reporte.

El sujeto fue llevado a la cárcel. De momento no podía determinarse a través de los registros oficiales en línea si a Harrison lo representaba un abogado.

También el viernes, la policía incautó varias armas al arrestar a tres sujetos en Washington Avenue.

Nuevos incidentes el sábado

El fin de semana continuó con intensa actividad para la policía. El primer hecho ocurrió cuando una mujer estaba bailando sobre un auto en movimiento, por lo que fue detenida y citada a declarar.

Posteriormente, detuvieron a un hombre de 25 años que tenía dosis de crack, metanfetaminas, marihuana, así como cientos de dólares en efectivo. Quedó arrestado con siete cargos de narcotráfico.