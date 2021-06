Miami Summer Bucket List. Llegó el verano y el deseo de descansar, disfrutar, pasar un tiempo agradable en familia. Chequea esta lista de lugares y actividades para que armes tu propia Lista de deseos en Miami.

Toma lápiz y papel y organízate. ¡Aquí hay algunas cosas que puedes agregar para tu lista de deseos de verano!

¡Visita una atracción!

Zoológico de Miami

Miami Seaquarium

Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost

Castillo de Coral

Museo Infantil de Miami

Museo de Arte Pérez Miami

Mundo de las mariposas

Safari por el país de los leones

Museo de Descubrimiento y Ciencia

¡Piérdete en un jardín!

Jardines botánicos tropicales de Fairchild

El Parque Estatal Histórico Barnacle

Parque de frutas y especias

Museo y jardines de Vizcaya

Jardines de Pinecrest

Museo Morikami y jardines japoneses

¡Refréscate en un parque acuático o en una zona de salpicaduras!

Parque acuático Zoo Miami

Piscina Veneciana

Centro Acuático Jacobs

Parque acuático Rapids

Parque acuático Grapeland

Pinecrest Gardens Splash Pad

Piscina A.D. Barnes Park

Tidal Cove Miami

Pirates Cove en Patch Reef Park

¡Encuéntrate con la historia!



Vista de The Deering Estate desde el agua.

Pueblo histórico de Cauley Square

Deering Estate

Casa Merrick de Coral Gables

Freedom Tower en Miami Dade

Memorial del Holocausto Miami Beach

Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami

Museo de la herencia haitiana

Stiltsville

Museo de Historia de Miami

Vizcaya

¡Explora un faro!

Faro de entrada de Hillsboro

Faro del Cabo Florida en Bill Baggs

Faro del parque South Pointe

Faro de Boca Chita

¡Sé aventurero en un parque!

Parque Nacional Biscayne

Parque estatal Oleta River

Parque estatal Bill Bags

Parque Dante Fascell

Parque del pavo real

Parque Crandon

Kendall Indian Hammocks Park (¡echa un vistazo al sendero natural y al golf de disco!)

Parque Haulover

Parque Matheson Hammock

Marjory Stoneman Douglas Ocean Park (¡Cuidado con los pavos reales!)

Parque Maurice A. Terre

Parque Amelia Earheart

Parque Tropical

¡Sumérgete en el sol con los dedos de los pies en la arena!

Virginia Key

Playa de Key Biscayne

Playa de Bal Harbour

Playa Siesta Key

Pompano Beach

Marco Island

Playa de Sunny Isles

¡Explora los Everglades!



Shark Valley

Long Pine Key

Parque estatal John Pennekamp Coral Reef

Granja de caimanes Everglades

Reserva Nacional Big Cypress

¡Visita una granja local!

The Berry Farms

Tinez Farms

Pinto’s Farm

The Little Farm

Knaus Berry Farm

Robert Is Here Fruit Stand

By Brothers Farm

Crea tu propia diversión para tu Bucket List épica de verano.

Aprende una nueva habilidad o prueba una nueva actividad:

Vuela una cometa

Aprende a nadar

Aprende el hula hoop

Crea manualidades de verano

Tener un picnic

Nadar de noche

Conducir un tren

Hacer burbujas

¡Visite la biblioteca! (Organiza la lectura de verano y ve cuántos libros puedes leer tu y tu hijo!)

Haz tu propio helado

Diversión de deslizamiento y deslizamiento

¡Prepara tu propio horario para un verano divertido!

¿Qué hay en tu ​​lista de deseos de verano en Miami?

¡La diversión es infinita! Esperamos que hayas encontrado algo de inspiración para armar tu Bucket List y explorar con tu familia este verano.