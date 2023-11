Miami, la ciudad que invita a pecar: un nuevo ranking lo confirma

Miami se consolida como una de las ciudades predilectas de los vacacionistas. La diversidad de atractivos turísticos saca ventaja sobre otras locaciones, ni mencionar el buen clima y la movida cultural que ofrece durante todo el año.

No en vano la “Ciudad mágica” batió un nuevo récord de visitantes el pasado 2022 con más de 26,5 millones de turistas, de acuerdo con las cifras reportadas por The Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB). Muchos de estos son atraídos por las paradisiacas playas pero sin duda la ciudad tiene más secretos por revelar.

Un reciente ranking reportado por la consultora WalletHub muestra otra cara de Miami. Y es que la ciudad figura junto a las más “pecaminosas” de Estados Unidos en un análisis que tomó en cuenta varios factores: lujuria, vanidad, pereza, avaricia, excesos, codicia, entre otros.

Miami es centro de diversión para todas las edades pero sin duda cobra más vida tras caer el sol. Bares, restaurantes y centros de diversión no dan descanso a los vacacionistas que no escatiman los gastos para pasarla muy bien. Uno de los aspectos destacados en la medición es precisamente el endeudamiento en tarjetas de créditos, aproximadamente 10.000 dólares en promedio por hogar.

Los vicios, juegos de casinos y el consumo de alcohol también son parte de la vida nocturna de la ciudad que logró ocupar el noveno lugar en el top 10 de la consultora.

Feeling guilty about your #Thanksgiving and #BlackFriday indulgences? You probably aren’t alone if you live in one of these #sinful cities, based on WalletHub’s ranking: https://t.co/JL4WG88oQG pic.twitter.com/wEPCFhYCT8

— WalletHub (@wallethub) November 27, 2023