Miami tendrá un comienzo parcialmente nublado el miércoles con temperaturas superiores a los 70°F (21°C).

Las posibilidades de lluvia son escasas durante la primera mitad del día antes de dispersarse a primera hora de la tarde y durar hasta las horas de la noche.

Habrá que estar atento a las inundaciones localizadas en Miami debido a las lluvias que cayeron el lunes y el martes y que generaron una alerta en efecto entre 10 a.m. a 8 p.m. Los máximos de este miércoles todavía alcanzarán los 80°F (26°C).

Tropical Storm #Bill continues to move away from the U.S., but we're still watching the storminess in the Bay of Campeche. Whatever it becomes, if anything, will bring heavy rain to parts of the Gulf Coast States. @JenCarfagno & I have the latest forecast on the @weatherchannel. pic.twitter.com/XGDI297HZc

— Alex Wallace (@TWCAlexWallace) June 15, 2021