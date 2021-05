Qué manera tan maravillosa de empezar la semana en Miami . Las temperaturas y la humedad serán bajas este día y habrá pocas probabilidades de lluvia.

También habrá una agradable brisa de playa con temperaturas máximas de entre 80°F (26°C) y 90°F (32°C) en toda Miami. Tenga en cuenta que todavía existe un alto riesgo de corrientes de aire cerca del mar.

Early-season heat could set records in parts of the South and East this week.

Forecast: https://t.co/JVhWJ78uDC pic.twitter.com/T17WH11fPl

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 23, 2021