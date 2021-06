Cálido, húmedo y ventoso se describe mejor el clima el lunes en Miami. Solo se espera una lluvia aislada o máximo dos, durante el día.

Se pronostica que las temperaturas alcanzarán los 90°F (32°C) en Miami. Sin embargo, la brisa mantendrá en juego las corrientes de aire y un aviso de pequeñas embarcaciones para los Cayos.

The week will begin with widespread showers and storms in the South, where some localized flash flooding is possible.

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 7, 2021