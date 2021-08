El sábado por la mañana comienza con tormentas dispersas, pero debe ser seguido por una tarde soleada para las playas con tormentas en las partes occidentales de los condados de Miami-Dade, Broward y para los Cayos.

Los máximos alcanzarán un máximo de 90 °.

Scattered morning showers or a t-storm on Saturday followed by a bright afternoon and a mostly quiet Sunday. Next week's rain chances remain at or below normal daily. https://t.co/3NIcVP8ESu pic.twitter.com/wDZN1KAUZO

El domingo es la mitad más seca del fin de semana con cielos mayormente soleados a excepción de algunas tormentas matutinas en los Cayos.

Los máximos lo harán hasta 92 °.

Aunque los trópicos están ocupados con tres áreas de preocupación y una cuarta proveniente de la costa de África, no hay nada de preocupación para el sur de Florida en este momento.

YES, WEEKEND- Proceed with plans to lounge on the beach. It will not be a weekend washout! Afternoon storms will tend to favor interior South Florida. Western suburbs, keep an eye out, esp. Saturday. #flwx #Miami Full forecast here https://t.co/JP5b9PMAIb pic.twitter.com/NedvyHKAqW

— Betty Davis (@BettyDavisWPLG) August 6, 2021