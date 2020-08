Todo el público está invitado a la celebración del sesenta aniversario del Miami Dade College (MDC). Se trata de una celebración trascendental! El MDC llevará a cabo su 5to I AM MDC Day Anual con eventos virtuales para toda la comunidad, hasta el 6 de septiembre, que conmemora el primer día de clases de la institución en 1960.

I AM MDC Day es un homenaje a la rica tradición del MDC de fomentar el progreso de la comunidad, y cambiar vidas mediante la educación y la oportunidad. Ese día de generosidad y orgullo escolar también recauda fondos vitales para becas y programas estudiantiles.

Como se recordará, el College abrió sus puertas por primera vez el 6 de septiembre de 1960, entre la desegregación y la llegada de miles de refugiados cubanos. El primer curso solo contó con 1,428 alumnos, entre los que estaban siete estudiantes de la raza negra, por lo que el plantel se convirtió en el primer junior college integrado de la Florida. En la actualidad, el MDC es la institución pública universitaria más grande de los Estados Unidos, y continúa promoviendo la diversidad, resiliencia y excelencia en la educación. Recientemente, el College ha brindado apoyo a estudiantes y comunidad afectados por la pandemia del COVID-19, con becas, estipendios y cursos para empleos en demanda, por medio del programa MDC Cares.

Sharks, we wanted to take this #opportunity to share that MDC is committed to supporting you reach your educational goals during these uncertain times. Stay safe, healthy and connected. We miss you! 🦈#BeMDC #remotelearning #socialdistancing #highered #IAmMDC pic.twitter.com/lsXHgQaG5J

— Miami Dade College (@MDCollege) April 21, 2020