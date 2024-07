Miami Dade endurece sanciones contra toma ilegal de calles y avenidas

En los últimos meses Miami ha mostrado un aumento en la peligrosa tendencia de las “tomas de calles” ilegales. Estas actividades, que implican la ocupación de vías públicas por grupos de automóviles para realizar acrobacias, causaron preocupaciones significativas debido a los riesgos que representan para la seguridad pública.

Las autoridades locales, encabezadas por el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), decidieron tomar medidas más drásticas para abordar este problema creciente. Buscan no solo disuadir estas prácticas, sino también imponer consecuencias más severas para aquellos que eligen ignorar la ley.

A partir del 1 de julio, el condado implementará modificaciones importantes en la legislación relacionada con las tomas de calles, en un esfuerzo por frenar estas actividades ilegales y peligrosas. Este cambio responde a un patrón alarmante de incidentes que han puesto en peligro tanto a participantes como a espectadores.

En abril, un ciclista perdió la vida después de ser atropellado por un conductor que huía de una toma de calles en el condado de Broward. Este trágico incidente subraya los riesgos mortales asociados con estas actividades e impulsó a las autoridades a actuar con firmeza.

