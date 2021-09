El condado de Miami-Dade está investigando la muerte de peces en la Bahía de Biscayne que puede haber sido causada por una combinación de calor con numerosos días de lluvia.

La matanza de peces se encuentra en el lado este de la Bahía de Biscayne, más cercana al área de North Beach, dijo el condado el lunes. La combinación de calor y lluvia intensa y continua reduce el oxígeno en las vías fluviales.

“Este incidente es otro recordatorio de que la salud de nuestra querida bahía está en peligro, por lo que el condado de Miami-Dade está comprometido a tomar todas las medidas posibles para revertir la crisis que enfrentan nuestras aguas”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava en un comunicado. “Estamos trabajando para acelerar enérgicamente las inversiones para reemplazar o reparar la infraestructura de agua crítica y la conversión de sistemas sépticos a alcantarillado”.

Our environment is our economy & the health of the Bay is vital – that's why Miami-Dade County is taking urgent action to turn around the crisis facing our waters. We are accelerating investments in replacing/repairing water infrastructure and septic to sewer conversion. (1/5) https://t.co/Fqj48UqZfn

