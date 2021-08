El condado de Miami-Dade quiere construir una plataforma de observación “icónica y de vanguardia” en Rickenbacker Causeway, según revelan documentos recientemente publicados por el Herald.

La plataforma de observación se construiría como parte de una reconstrucción de 510 millones de dólares de Rickenbacker y Venetian Causeways por un postor privado.

El objetivo principal de la reconstrucción sería la construcción de carriles para bicicletas y peatones que estén separados del tráfico de automóviles.

Un grupo de capital privado, que se dice que está trabajando con el arquitecto Bernard Zyscovich, ya ha presentado una propuesta no solicitada para reconstruir la calzada.

Sin embargo, el condado ahora se está preparando para publicar una Solicitud de propuestas para permitir a otros posibles postores. El ganador podría cobrar peajes en ambas calzadas para recuperar el costo de reconstrucción.

Miami-Dade Commissioner Sally Heyman: Remove the Venetian Causeway from the plan to privatize and upgrade the Rickenbacker Causeway. pic.twitter.com/KrRomUXQYc

— Doug Hanks (@doug_hanks) August 13, 2021