Una propuesta para proteger la costa de Miami-Dade de los huracanes colocando muros costeros de concreto a través de la Bahía de Biscayne y los vecindarios frente al mar, ha sido rechazada.

El condado rechazó formalmente el lunes el plan, parte de una propuesta controversial de $ 4.6 mil millones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que también incluía elevar miles de casas privadas, proteger miles de negocios a prueba de inundaciones, plantar manglares e instalar compuertas en las desembocaduras de los ríos. y canales. En cambio, el condado trabajará con el Cuerpo para elaborar un nuevo plan durante el próximo año más o menos.

Si bien al público y a los líderes políticos les gustaron muchas de las ideas originales del Cuerpo para abordar los crecientes riesgos de marejada ciclónica, hubo poco apoyo para los muros.

En una reunión de marzo con el pueblo de Miami Shores, donde la última propuesta pedía un muro de dos metros y medio a lo largo del lado este de Biscayne Boulevard, que habría dejado cientos de hogares desprotegidos, todo el consejo se enfrentó a los muros.

A los miembros de la Agencia de Desarrollo del Centro de Miami les preocupaba que los muros de hasta 20 pies destruyeran el valor de las propiedades y alejaran la inversión en los ricos vecindarios del centro de la ciudad y de Brickell.

Otros defensores de la acción climática en la comunidad llamaron al plan “una curita de $ 5 mil millones” porque el muro solo está diseñado para proteger contra la marejada ciclónica, no el aumento del nivel del mar. Otras partes del plan, como las propiedades de elevación e impermeabilización, cumplen una doble función.

En febrero, los políticos de Miami-Dade y Miami ofrecieron al Cuerpo otra visión políticamente más aceptable para la protección costera: una isla cubierta de manglares y rodeada de lechos de ostras que rodean la costa, combinada con muros de concreto más cortos en el continente.

El concepto, concebido y pagado por el importante desarrollador de Miami Swire Properties, no entró en los mismos detalles que el estudio de tres años y $ 3 millones de Corps.

Durante los últimos seis meses, los funcionarios de Miami y Miami-Dade han trabajado para convencer al Cuerpo de Ejército de que esta visión alternativa era viable y valía la pena pagarla por completo, pero no pudieron llegar a un acuerdo con la redacción del plan original.

En un comunicado, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo el lunes que el condado ha “escuchado atentamente” las preocupaciones de los residentes durante todo el proceso.

“Basándonos en los comentarios de los residentes y las partes interesadas, estamos avanzando con nuestros esfuerzos de resistencia a las tormentas a través de un ‘Plan localmente preferido’ para enfocar nuestra estrategia de preparación en las características basadas en la naturaleza y para continuar trabajando directamente con los residentes y las ciudades afectados”, dijo. .

Como parte de eso, el condado solicitó formalmente al Cuerpo que extienda el estudio y agregue fondos federales adicionales para que Miami-Dade pueda elaborar un nuevo plan.

El comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, que representa a la mayoría del frente de la bahía de Miami, dijo que apoyaba la decisión del alcalde de buscar un plan que cuente con más aceptación localmente y señaló el sistema de diques del estado de Nueva Orleans después del huracán Ida como una lección para Miami.

Si bien un muro de concreto alrededor de nuestra ciudad no es una opción viable, la infraestructura de marejada ciclónica significativa en Miami es imprescindible ”, dijo. “No podemos permitirnos simplemente rechazar el muro y despedirlos”.

Niklas Hallberg, gerente de proyectos del estudio de Back Bay e ingeniero del Cuerpo del Ejército, dijo que su equipo trabajará con el condado para determinar cuánto dinero y tiempo necesitan para estudiar una solución diferente a la de los muros costeros. Una vez que la envían, dijo, por lo general, el Subsecretario del Ejército de Obras Civiles en Washington tarda entre seis y ocho meses en aprobar la solicitud y luego el tiempo que los ingenieros necesiten para idear una nueva estrategia.

Este retraso probablemente hará que el condado pierda el próximo proyecto de ley de asignaciones federales en 2022 que pondría en marcha el diseño y el desarrollo. El próximo proyecto de ley disponible para este tipo de proyecto será en 2024, lo que Halberg calificó como “un objetivo razonable”.

Halberg dijo que depende del condado preguntar qué tipo de solución quiere que modele el Cuerpo. Tiene que cumplir con algunos estándares federales críticos, como aprobar un análisis de costo-beneficio que muestre que un proyecto evitará más daños y pérdidas a la propiedad de lo que cuesta construir.

