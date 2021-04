Con el fin de ayudar a garantizar que todas las personas puedan acceder a la vacuna COVID-19, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, United Way de Miami-Dade y Uber anunciaron una asociación para proporcionar más de 20,000 viajes a los residentes de la ciudad.

La donación de viajes de Uber ayudará a eliminar las barreras de transporte que podrían evitar que los residentes accedan a la vacuna COVID-19 que salva vidas.

De esta manera, se garantizarán los viajes de ida y vuelta (hasta $ 35 por viaje) a los sitios de vacunas del condado ubicados en Tropical Park, Zoo Miami y Homestead Sports Complex.

Miami-Dade has hit another major milestone in our fight against COVID-19.

Over 1,000,000 people have now received at least one dose of the vaccine, including 77% of our seniors 65+. Together, we are leading the state in vaccinations and heading toward a strong economic recovery.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 14, 2021