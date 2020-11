La Ciudad de Miami estará entregando tarjetas de regalo de Publix con un valor de $250 a residentes necesitados o que estén experimentando inseguridad alimentaria debido a la pandemia.

Por redacción MiamiDiario

La distribución de las tarjetas se iniciará el 1 de diciembre. El único requisito es una prueba de residencia y una declaración jurada y firmada de que ha experimentado dificultades financieras durante la pandemia, reportó Newsbreak.

Los residentes pueden acudir a los siguientes lugares de 8 de la mañana a 12 del mediodía para recoger su tarjeta:

Dic. 1 – Regatta Park at 3500 Pan American Dr., Miami, FL 33133

Dic. 8 – Little Haiti Soccer Park at 6301 NE 2nd Ave, Miami, FL 33138

Dic. 15 – Juan Pablo Duarte Park at 1776 NW 28th St, Miami, FL 33142

Dic. 22 – Jose Marti Park at 351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130

Dic. 29 – West End Park at 6030 SW 2nd St, Miami, FL 33144

Hay un límite de una tarjeta por casa y se entregarán por orden de llegada. Quienes no puedan asistir a recoger las tarjetas, pueden llamar a la oficina del alcalde Francis Suárez al 305-250-5300 para otras opciones.

El programa de tarjetas de regalo fue posible gracias a una colaboración entre el alcalde, la comisión de la ciudad y Publix Super Markets, con fondos federales de la ley CARES.

