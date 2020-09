Según The Zebra si necesita un automóvil para ir a la playa o la vida nocturna de Miami, asegúrese de presupuestarlo. Según su análisis comparativo Miami es la tercera ciudad más cara de EE.UU para tener un automóvil propio.

The Zebra es un sitio de comparación de seguros que coteja las tarifas de más de 200 compañías de seguros.

Para su informe examinó las 50 ciudades más pobladas de EE.UU, con costos promedio ponderados como seguros de automóviles, gasolina y carreteras de peaje.

Para elaborar el ranking analizó la cantidad de deuda de préstamos para automóviles que tienen los residentes en comparación con el ingreso medio y también analizó los gastos por concepto de estacionamiento partiendo de un promedio de dos horas en un garaje.

Miami ocupa el tercer lugar por que “los precios de los préstamos para automóviles son altos en comparación con los niveles de ingresos y las primas del seguro de automóviles ascienden a 250 dólares al mes. Florida también registra precios altos de la gasolina, así como un extenso sistema de carreteras con peaje por todo el estado.

Pero Miami no fue la única, Jacksonville también figura entre las más caras en el puesto 10. Por que el seguro de automóvil se encuentra entre los más altos del país, llegando a más de $ 2,100.

“Los residentes de Jacksonville también tienen una gran cantidad de deudas por préstamos para automóviles, y el préstamo promedio representa el 39% del ingreso medio”.

Mientras que el seguro de automóvil está en promedio en el orden de los $ 2,143 al año y la gasolina en Florida cuesta $ 2.14 el galón.

Sostienen además que la deuda de préstamos para automóviles es del 45% en Miami, junto con el seguro de automóviles que asciende a casi $ 3,000 al año. También dijeron que los precios de la gasolina en Florida promedian $ 2.14 por galón.

Estas son las 10 ciudades más caras:

1. Riverside, CA

2. Los Ángeles, CA

3. Miami, FL

4. Nueva York, NY

5. Las Vegas, NV

6. San Francisco, CA

7. Denver, CO

8. Filadelfia, PA

9. San Diego, CA

10. Jacksonville, FL

Mientras que las ciudades menos costosas fueron:

1. Columbus, OH

2. Milwaukee, WI

3. San Antonio, TX

4. Cincinnati, OH

5. Nashville, TN

6. Buffalo, NY

7. Raleigh, NC

8. Minneapolis, MN

9. Cleveland, OH

10. Portland, OR