Un pronóstico para el domingo más soleado permanece en cubierta a medida que avanza el fin de semana.

El patrón meteorológico local cambiará de nuevo a un escenario típico similar al de julio durante los próximos días.

Esto consistirá principalmente en lluvias y tormentas nocturnas y temprano en la mañana que avanzarán tierra adentro alrededor del mediodía.

La cobertura variará entre una actividad meramente aislada y muy dispersa.

El resultado final de este cambio de patrón serán tardes calurosas y brillantes en el área metropolitana del sur de Florida.

Hasta el viernes, los máximos alcanzarán un pico en los 90 inferiores con los mínimos de la mañana rondando los 80.

Si bien hay varias áreas para monitorear en los trópicos la próxima semana, no parece haber una amenaza en la cuenca a corto plazo.

RINSE 'N REPEAT – No big surprises for our Sunday. Scattered morning showers look to move further west for the afternoon. Steamy 90s will feel 100°+. See the full 7-day at https://t.co/vwgjZ2edlG pic.twitter.com/aneJAkvPsl

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 8, 2021