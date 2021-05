Luego de batallar durante toda la ronda regular, Miami Heat consiguió este martes su boleto a la postemporada de la NBA, al vencer 129 a 121 a los Boston Celtics.

Tyler Herro fue el máximo anotador, por los dirigidos por Eric Spoelstra, en el duelo disputado el martes en el TD Garden, en Boston.

Herro quien salió desde la banca anotó 24 puntos, tuvo 11 rebotes y hizo tres asistencias, para así ser el líder ofensivo de su conjunto.

Herro tuvo como aliado a Bam Adebayo quien con 22 unidades, siete rebotes y cinco asistencias fue esencial para este importante triunfo del Miami Heat.

El conjunto de Florida solamente perdió el último cuarto del desafío ante los Boston Celtics con score de 42 a 36, los tres periodos restantes los ganó con parciales de (28-28, 34-28 y 31-23).

Watch the Game Highlights from Boston Celtics vs. Miami Heat, 05/11/2021 pic.twitter.com/EBSw1NEyGH

— Ofer Meisels (@OferMeisels) May 12, 2021