Parecía que lo único que iba a cambiar en el Heat era el nombre de la arena, pero de nuevo Pat Riley lo hizo, pues consiguió traer a Miami al armador de los Rockets Victor Oladipo a cambio de Avery Bradley, Kelly Olynyk y una ronda del draft.

Con 28 años, Oladipo promedia 20.8 puntos por juego al tiempo que dispara para un 41.1 por ciento en los tiros campo y 33.3 por ciento en los triples, con cinco rebotes, 4.7 asistencias y 1.3 robos en 29 partidos esta temporada, reportó ESPN.

Llegó a Houston esta campaña cuando los Pacers lo cambiaron en enero como parte del acuerdo que envió a James Harden a los Nets de Brooklyn.

La única pena en esta operación es la salida de Olynyk, quien estaba jugando como titular desde el inicio de la campaña, pero su poca regularidad terminó por pasarle factura.

