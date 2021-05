Miami Heat logró este domingo una importante victoria ante Charlotte Hornets 121 a 111, para de esta manera seguir en carrera por la clasificación a los playoffs de la NBA, cuando resta una semana para culminar la temporada regular.

Nuevamente Bam Adebayo y Jimmy Butler fueron la bujía ofensiva, de los dirigidos por Eric Spoelstra en el duelo disputado este domingo en el Time Warner Cable Arena.

Adebayo aportó 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Butler añadió 18 unidades, ocho tableros y ocho asistencias para así conducir al Miami Heat a su victoria 35 de la campaña.

Adebayo y Butler contaron con el apoyo de Goran Dragic, quien ayudó al Miami Heat en su tercer triunfo al hilo, con 18 tantos.

Mientras que su compañero Kendrick Nunn añadió 19 puntos y ser la combinación perfecta, para este importante triunfo.

