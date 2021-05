El actual campeón de la NBA, Miami Heat tendrá que demostrar sus dotes que lo llevaron al título la zafra pasada, en el cuarto encuentro de los playoffs.

Los dirigidos por Eric Spoelstra están abajo en la serie tres a cero, por lo que deberán esforzarse al máximo para no ser barridos, en el duelo que se disputará a partir de la 1:30 pm, en el American Airlines Arena de Miami.

Los monarcas del mejor baloncesto de mundo, no han encontrado la fórmula para contener la ofensiva de los renos, que ha sido comandada por Giannis Antekounmpo.

Las bujías ofensivas del Miami Heat, Jimmy Butler y Bam Adebayor tendrán que poner su máximo esfuerzo, para tener un duelo excepcional y así poder extender la serie a un quinto compromiso.

