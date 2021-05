Este viernes por la noche Miami Heat venció a los Timberwolves de Minnesota 121-112 y rompieron con la sequía de víctorias tras cinco derrotas seguidas.

El guardia Tyler Herro lideró al Heat con 27 puntos, incluidos 6 triples. Mientras que Jimmy Butler agregó 25 puntos y Goran Dragic aportó 23 tantos.

Con su victoria ante Minnesota y la derrota de Boston ante Chicago, el Heat regresa a puestos de acceso directo a los playoffs, siendo sextos con 36-31, y se colocan a un partido de distancia de los New York Knicks (4º) y a medio de los Atlanta Hawks (5º).

You heard him… @JimmyButler is on the #BAMDPOY train 💥 @Bam1of1 pic.twitter.com/yZaeZmIpQg

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 8, 2021