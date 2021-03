Con el fin de solucionar el problema del tráfico en Miami, el acalde Francis Suárez está considerando la propuesta de Elon Musk de construir un sistema de túneles en la ciudad.

Por ello, a lo largo de esta semana el magnate Elon Musk y el alcalde de Miami, Francis Suárez, intercambiaron tuits sobre el pretendido sistema de túneles en la ciudad.

Otros alcaldes se sumaron al entusiasmo, pero la perspectiva causa expectativa en muchos ciudadanos de Miami que no creen en la viabilidad de la propuesta por la geología pantanosa del lugar.

El intercambio de tuits comenzó el lunes, cuando Musk escribió: “Los automóviles y camiones trancados en el tráfico generan megatones de gases tóxicos, pero los túneles subterráneos de @boringcompany en Miami resolverían el tráfico y serían un ejemplo para el mundo”.

Con este mensaje, Musk respondía una invitación por Twitter del alcalde de Miami, quien le ofreció visitar la ciudad para discutir “potenciales soluciones en el beneficio de nuestro futuro”.

Musk, quien acaba de ser catalogado como la persona más rica del mundo, añadió que había hablado la semana pasada sobre los túneles de The Boring Company, uno de sus emprendimientos, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Si el gobernador y el alcalde quieren que esto se haga, lo haremos”, prometió el líder de SpaceX y de Tesla.

Lo cierto es que el intercambio de tuits ocurre en el contexto de los esfuerzos de Suárez de atraer a inversores y techies de Silicon Valley a la “ciudad mágica”.

Pero muchos mostraron su escepticismo ante las dificultades de construir un túnel en una geología pantanosa y proclive a inundaciones por el aumento del nivel del mar.

“No parece muy inteligente y ciertamente será caro”, dijo Kurtis Gurley, profesor de ingeniería estructural de la Universidad de Florida, al canal CBS Miami.

“Este es probablemente el ser humano vivo más importante e innovador, pero alguien tiene que explicarle la geología de Florida antes de que ocurra una [porquería] increíblemente estúpida”, tuiteó Michael Grunwald, periodista en Florida de la revista Politico.

As our City continues to grow, we must invest in our infrastructure and cities' needs moving forward. This tunnel will create easy and accessible mobility for every Miamian. @elonmusk https://t.co/eLSjoKlh7Z

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 22, 2021