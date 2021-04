Una buena noticia recibieron los usuarios de Miami Lakes Farmers Market en Miami, este fin de semana. El establecimiento abrirá todos los sábados, en su nueva ubicación.

El automercado estará abierto al público desde las 9:00 am hasta las 5 pm, en sus sedes New Barn Road y Main Street.

El establecimiento ofrece una gran variedad de producto frescos para los habitantes de Miami que van desde jugos naturales, variadas flores y alimentos que son de varios productores de la zona.

Además, hay stand donde se ofrecen accesorios hechos a mano, por productores de la ciudades.

Miami Lakes Farmers Market is Saturdays from 9 AM to 5 PM. Starting this week, the Farmers Market will be in a new location on Main Street and New Barn Road will offer a variety of fresh produce and handcrafted accessories. Info: https://t.co/VJoLEpDcqz pic.twitter.com/RjY0wzBxZZ

— GMFEA (@GMFEA_Miami) April 23, 2021