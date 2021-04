Desde el pasado lunes 29 de marzo, la ciudad de Miami comenzó a aceptar solicitudes para un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler y servicios.

El programa es posible con aproximadamente $ 14.1 millones en fondos federales del Tesoro de los Estados Unidos.

Applications are still open for the Emergency Rental Assistance (ERA) Program! If you are a renter in the City of Miami that has been affected by #COVID19, please visit https://t.co/NOTykKbuX1 or call 305-330-1508. pic.twitter.com/nskyuhPpeC

