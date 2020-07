Con el fin de ayudar a los restaurantes durante la pandemia del Covid-19, Miami permitirá que estos establecimientos cuenten con más asientos al aire libre, según publicó cubaenmiami

Gracias a este programa, los restaurantes de Miami podrán agregar o expandir temporalmente áreas de asientos al aire libre, siempre que cumplan con los requisitos de distancia social.

El plan se aplicará a los establecimientos que trabajen en condiciones que no son de emergencia y se aplicará hasta el 20 de agosto. Los negocios deben contar con un certificado válido de restaurante o comercio de servicio de alimentos de la ciudad.

Un dato a considerar es que los restaurantes podrán usar las áreas de estacionamientos y otras adyacentes, como pasillos privados, aceras públicas y carreteras cerradas por la ciudad, a las que también se les podrá dar uso.

Ante el aumento de los casos de Covid-19 en Florida, el alcalde Francis Suárez dijo que lo más preocupante es la propagación del virus dentro de las viviendas.

If you have COVID-19 or you have symptoms and have taken a COVID test, the City of Miami, in collaboration with Miami Dade County and the State of Florida, will provide you a safe place to properly quarantine. Please call 305-614-1716 to make a reservation.

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 21, 2020