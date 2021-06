La ciudad de Miami tendrá una semana movida, en cuanto a conciertos y eventos que llamará la atención tanto a residentes como visitantes de la “Ciudad del Sol”.

Uno de los eventos que se espera que cause gran impacto, es el Wet Mango Fest, que será un festival virtual, que se llevará a cabo por la plataforma Twitch.

El festival de dos días tiene como objetivo centrar la atención en las bandas locales en un entorno digital.

Pero si quiere estar en un espacio más tranquilo escuchando música más relajada, l Blue Note Jazz Club y la Rhythm Foundation tendrá uno de los conciertos más esperado y es el del reconocido músico Robert Glasper.

El tecladista presentará un show inigualable en el North Beach Bandshell, en el que tocará temas como “Better Than I Imagined”, que saldrá en su próximo álbum Black Radio 3.

Los boletos para este evento los podrá adquirir a través de la página web: northbeachbandshell.com . Y tienen un costo entre $ 45 y $ 65.

Ahora si quiere algo que lo traslade a Jamaica, el artista jamaiquino, Jesse Royal se presenta en vivo el domingo en el recién inaugurado local Oasis de Wynwood.

Royal presentará su nueva placa musical, en donde busca un renacimiento de este género musical.

Las reservaciones las podrá hacer en a través de oasiswynwood.com, y si desea ir a la sección VIP deberá cancelar un monto de $40.

