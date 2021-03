Un artículo que hizo el Miami Herald sobre la migración de compañías de Silicon Valley a la ciudad de Florida ha causado gran revuelo.

En el escrito expresa lo que puede significar la migración de grandes compañías a una región cuyos líderes no son crony capitalists, ni tibios demócratas.

Según indican la iniciativa solo tiene 406 simpatizantes, de 470,914 habitantes en Miami-Dade y en el área metropolitana 6,353,584.

En el texto indican que Miami se ha convertido en una ciudad multicultural, a donde llegan personas de otras nacionalidades a invertir, y allí es su crecimiento.

“Miami es una ciudad de inmigrantes. Sabemos lo que es tener la espalda contra la pared, ser los desvalidos, pero aún tener la certeza de que perseveraremos en nuestros esfuerzos”, expresó el texto.

.Los hispanos, que constituyen la comunidad inmigrante más grande en Miami comparten una idiosincrasia común basada en el trabajo, en el emprendimiento y valores conservadores como la fe y la familia.

Big loss for Miami Herald and Florida news in general. Maybe we’ll see the Governor again.

— Mike Williams (@MikeWil30620208) March 19, 2021