Durante décadas, los activistas se han manifestado frente al Miami Seaquarium, tratando de obtener el apoyo público para liberar a Lolita, la ballena asesina residente del sur, ahora en peligro de extinción, que ha sido la principal atracción del parque marino desde 1970.

Por redacción MiamiDiario

A pesar de esos esfuerzos, Lolita permanece atrapada en un tanque de 80 por 35 pies, donde no ha visto a un miembro de su especie desde la muerte de su orca compañera, Hugo, en 1980, reportó MiamiNewTimes.

Los defensores han dicho durante mucho tiempo que el tanque está demasiado pequeño y viola la Ley de Bienestar Animal, pero los funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) han citado una multitud de lagunas aparentes a lo largo de los años, lo que les permite mantener que el recinto en forma de pecera cumple con la ley.

En el último intento de liberar a Lolita, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) solicitó a la Fiscal del Estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, que investigue y presente cargos de crueldad animal contra el Miami Seaquarium y los empleados responsables del cuidado de Lolita.

“A pesar de su estado altamente amenazado, Lolita está recluida en un tanque de hormigón pequeño, poco profundo y estéril, sin protección adecuada del sol y sin compañía adecuada”, se lee en una carta del 26 de mayo a Rundle del vicepresidente de PETA, Jared Goodman.

“Solicitamos que su oficina investigue este asunto a fondo, con la asistencia de expertos en orcas no afiliados a la industria de entretenimiento para orcas cautivas, y presente los cargos de crueldad apropiados” destacó la carta.

Para algunos activistas por los derechos de los animales, la situación de Lolita no solo es cruel, sino el resultado de la indiferencia de décadas que se produjo detrás de escena.

PETA tiene un caso contra el USDA pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos con respecto al tamaño del tanque de Lolita. La organización de derechos de los animales ahora espera que la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade pueda ser otra vía para obligar al Seaquarium a cumplir.

