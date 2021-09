La ciudad de Miami estará atrapado en este patrón climático de mañanas tranquilas y tardes tormentosas. durante este martes, según reseñó en el Centro de Meteorología de Estados Unidos.

Fácilmente, la mitad del día martes será de lluvia con temperaturas máximas una vez más superará los 90°F (36°C).

Este patrón continuará de clima variable continuará durante los próximos días, en la ciudad de Miami según lo pronosticado por el Centro de Meteorología de Estados Unidos.

Las posibilidades de lluvia se reducirán a finales de esta semana y al comienzo del fin de semana, como muestran los radares.

Another "active afternoon"? Looks that way with scattered downpours flaring up during the early afternoon. pic.twitter.com/Hq2x3NCe01

— 7 Weather (@7Weather) September 7, 2021