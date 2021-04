Miami sigue este miércoles con fuerte brisa y con temperaturas bastante cercanas al promedio con máximos que se acercan a mediados de los 80 °F (26 °C).

Solo hay que tener en cuenta que la brisa generará un alto riesgo de fuerte oleaje para las playas de Miami-Dade y Broward, por lo que habrá un aviso a las pequeñas embarcaciones que están en los Cayos. Las posibilidades de lluvia siguen siendo bajas.

Este fenómeno estará durante los próximos días a medida que los vientos se desplazan más hacia el sur. Esto traerá más humedad y temperaturas más altas. Se espera que las máximas estén en los 80 °F (26 °C) superiores para el viernes y sábado.

