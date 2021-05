Estamos ante otro día cálido y con pocas posibilidades de lluvia en Miami. Los máximos del miércoles alcanzarán los 80°F (26°C), pero esa molesta sensación de que las temperaturas subirán a los 90°F (32°C) . Si cae un chubasco o una tormenta, lo más probable es que se dispare al oeste esta tarde.

Un frente se acercará más al sur de Miami el jueves y viernes, lo que traerá lluvias y tormentas dispersas ambos días. Los máximos alcanzarán un máximo en los 80 °F (26°C) a cerca de 90°F (32°C) . Realmente necesitamos la lluvia, ¡así que adelante!

El frente avanzará y traerá un fin de semana decente a la región con menor humedad y máximas a 80°F (26°C) . No se puede descartar por completo una lluvia o una tormenta, pero será irregular.

We've already had a number of significant severe weather events this spring, but the season isn't over.

After these storms pass, don't wait until the next one comes to make a plan. pic.twitter.com/c1maFWXOX7

