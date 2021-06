Luego del fin de semana largo con muchas precipitaciones, Miami comenzará el mes de junio un clima poco agradables, debido a las constantes precipitaciones que habrán en este martes.

El pronóstico indica que se presentará la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas a primera hora de la tarde y se espera que se desplacen tierra adentro al terminar el día.

Como la mayoría de las tardes siguientes, la temperatura máxima alcanzará en Miami su punto máximo de los 80°F (26°C) con niveles elevados de humedad.

De martes a viernes contará con un patrón de pronóstico casi idéntico antes de que aparezca un poco más de sol durante el primer fin de semana de junio.

Today, June 1, is the first official day of Atlantic #hurricane season.

Here's a breakdown of what we typically see early in season: https://t.co/YgZyTVbiR1 pic.twitter.com/2i0CWuQYki

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 1, 2021